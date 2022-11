All'Università di Perugia Scuola per formare medici legali

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - La creazione di una Scuola di specializzazione per formare nuovi medici legali è l'obiettivo per il 2023 dell'Università degli studi di Perugia. Ad annunciarlo è stato il rettore Maurizio Oliviero e l'ha fatto nel corso della firma dell'accordo tra l'Ateneo e la Procura della Repubblica di Perugia, alla presenza del capo dell'Ufficio Raffaele Cantone, che prevede la collaborazione di otto medici legali con la magistratura perugina.

"Di fatto - ha spiegato Oliviero - sono a disposizione delle tre procure umbre, Perugia, Terni e Spoleto".

"La necessità di arrivare a una Scuola di specializzazione per formare nuovi medici legali, nasce dalla scarsità di certe professionalità sia a livello regionale che nazionale", hanno spiegato Oliviero e Cantone.

"Entro la fine dell'anno - ha aggiunto all'ANSA il rettore - chiederemo l'accreditamento al ministero e contiamo di avviare il primo corso per il prossimo anno accademico. I posti a disposizione - ha sottolineato ancora Oliviero - saranno decisi dallo stesso ministero".

La Scuola di specializzazione ricadrà sotto il coordinamento del prof Vincenzo Nicola Teresa, direttore del Dipartimento di medicina.

Il procuratore Cantone, ha evidenziato "l'importanza della collaborazione tra le due Istituzioni" e la strategicità dei medici legali. (ANSA).