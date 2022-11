Ad Assisi nasce un polo artistico-musicale e formativo

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 NOV - Si caratterizza come un qualificato polo artistico-musicale e formativo di risonanza nazionale ed internazionale il progetto Ascesi, accademia musicale e centro artistico multifunzionale che nasce ad Assisi (sabato 12 novembre, alle ore 15.30, aprirà le sue porte con un open day). Dopo la presentazione ufficiale della sede, lo stabile ex Icap a Santa Maria degli Angeli, lunedì 14 novembre invece inizieranno le prime lezioni.

Il progetto "ambizioso dal punto di vista culturale ma anche sociale ed unico per il territorio di Assisi" - è stato sottolineato nella sala degli emblemi del Comune durante la conferenza stampa di presentazione - nasce con il supporto stabile di professionisti del settore che da anni si occupano di musica, teatro, eventi culturali in genere, e con la collaborazione di artisti di rilievo nazionale ed internazionale. A promuoverlo è l'Associazione Musicale Ascesi e rappresenta una grande opportunità che permetterà di attivare quindi, sul territorio umbro e nazionale, due strutture culturali importanti, una multifunzionale e una accademica.

"E' con grande orgoglio - ha affermato il direttore artistico Stefano Zavattoni, pianista e direttore d'orchestra, autore affermato di musica leggera strumentale e non, per fini televisivi e radiofonici - che inizio questa avventura a scopo didattico nel paese dove sono nato, cresciuto e dove ho mosso i primi passi di gran parte del mio percorso artistico e di studi musicali".

L'Accademia, la prima del territorio e con un corpo docente qualificato dal lato didattico ma anche artistico, nasce per dare l'opportunità a tutti di studiare, conoscere, scoprire il linguaggio musicale. Un progetto che prevede corsi per fini ovviamente accademici per tutti gli strumenti, ma anche molte altre iniziative come corsi speciali d'insieme.

La struttura multifunzionale, inoltre, rivolta a tutta la regione e non solo, nasce per offrire una nuova gamma di servizi professionali dedicati alla cultura della musica, in particolare a studenti, musicisti professionisti e non: due sale di registrazione, etichetta discografica, agenzia artistica.

