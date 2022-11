A Ecomondo manifesto dell'Umbria per la bioeconomia circolare

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Un appello al governo "per far divenire la bioeconomia circolare un settore concretamente strategico per il nostro Paese" è stato lanciato dalla Regione Umbria nel corso di un evento promosso nell'ambito di Ecomondo, la fiera per la transizione ecologica in corso a Rimini.

L'incontro, intitolato "Il Manifesto per la bioeconomia circolare dall'Umbria per l'Italia", ha visto la partecipazione delle istituzioni regionali, di imprese leader nel settore delle bioplastiche e di esperti di bioeconomia.

Un manifesto nato dalla collaborazione tra la Regione Umbria e Novamont, azienda leader nel settore delle bioplastiche.

L'appello è basato su cinque punti principali che, a partire da Ecomondo, saranno oggetto di confronto con i vari soggetti interessati, per arrivare a una versione definitiva a fine gennaio 2023. Questa verrà poi sottoposta al governo e discussa in una convention che si terrà in Umbria ad aprile.

Questi i punti del manifesto: "Dignità autonoma ed economica alla bioeconomia circolare, misure che incentivino l'integrazione tra filiere agricole e industriali, politiche che valorizzino l'alto livello di innovazione del settore, lotta alla illegalità e al dumping internazionale, promozione del modello italiano quale 'best practise' europea, rafforzamento delle competenze specialistiche e della consapevolezza della popolazione della bioeconomia circolare". Tra i partecipanti al dibattito, oltre alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che è intervenuta in videocollegamento, l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni.

L'assessore ha sottolineato in particolare che "è arrivato il momento che l'Umbria mostri chiaramente ciò che è. Una regione con un potenziale incredibile in termini di sviluppo di filiere di bioeconomia circolare, in cui amministrazione e stakeholder privati stanno lavorando insieme e instancabilmente per sperimentare un modello di integrazione tra filiere agricole e industriali che possa poi essere replicato anche altrove".

L'evento, primo di una serie di incontri che si svolgeranno nello stand della Regione denominato "Umbria Sustainability Valley", è stato organizzato in collaborazione con Sviluppumbria. (ANSA).