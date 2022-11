In due denunciati per lite dopo pascolo abusivo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 07 NOV - E' sfociata in una lite e quindi in due denunce a piede libero da parte dei carabinieri una controversia per questioni di pascolo nella zona di Norcia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, a giugno, un affittuario di un terreno, dopo aver subito l'ennesima introduzione degli ovini dell'altro uomo che pascolavano abusivamente, incontrandolo mentre custodiva gli animali lo aveva aggredito colpendolo al volto con una bottiglia e provocandogli una frattura alla mascella e allo zigomo. Entrambi i soggetti si sono poi rivolti all'Arma e sporto reciproca querela.

Dall'indagine è emerso che il pascolo abusivo - si legge sempre in una nota dell'Arma - avveniva "ripetutamente e, molto spesso", durante la notte, al fine di eludere controlli.

I carabinieri hanno quindi denunciato entrambi gli uomini: l'affittuario del terreno perché ritenuto il presunto responsabile del reato di lesioni personali e l'aggredito per il reato di introduzione abusiva su fondo altrui e pascolo. (ANSA).