Asu e Odg sostengono protesta giornalisti Terni

L'Associazione stampa umbra e l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria sostengono la manifestazione spontanea davanti alla Procura promossa dai cronisti locali martedì 8 novembre "per ribadire la richiesta di rivedere il d.lgs. 188/2021 sull'applicazione della normativa europea in materia di presunzione di innocenza in senso meno rigido e soprattutto rispettoso della libertà di informazione e del diritto dei cittadini ad essere correttamente informati".

L'Asu ha annunciato che "contemporaneamente darà il suo sostegno anche ai colleghi di Roma che, sempre martedì, organizzeranno analoga manifestazione davanti alla Procura della capitale". "L'iniziativa - spiega il sindacato dei giornalisti in una nota - segue quelle già svolte insieme all'Ordine dei giornalisti dell'Umbria nell'ambito dell'Osservatorio regionale appositamente creato per aprire un dialogo con le Procure regionali su una diversa applicazione della norma che possa garantire il diritto di cronaca e quello ad essere informati. Asu condivide infatti le motivazioni dei promotori dell'iniziativa di Roma (che sono poi le stesse dei colleghi di Terni) i quali in un documento sostengono che 'lo spirito della norma è stato travalicato imponendo addirittura che sia un giudice a stabilire cosa un giornalista debba sapere o meno. Come ulteriore grave corollario, poi, si sta verificando una sorta di censura di fatto nei confronti dei cronisti che ormai hanno problemi ad avere riscontri o a effettuare verifiche anche su semplici incidenti e altro. La libera informazione in Italia attende da parte dei ministeri competenti una corretta lettura attraverso nuove circolari esplicative che non mettano a repentaglio il diritto di cronaca'. I giornalisti non accettano di essere relegati a semplici amplificatori di veline rinunciando al diritto-dovere verso la comunità di raccontare i fatti. Così come ha già fatto la Fnsi, chiediamo il ripristino di un adeguato scambio di informazioni anche su Terni che risponda all'esigenza di informare correttamente l'opinione pubblica, ferma restando la condivisione dello spirito di una norma europea la cui applicazione italiana è andata però oltre le intenzioni iniziali. Occorre, come già affermato dalla Federazione nazionale della stampa, che il nuovo governo e il nuovo Parlamento rivedano al più presto le modalità di applicazione della normativa comunitaria per ripristinare il normale rapporto fra procure e giornalisti al fine di garantire il diritto-dovere di cronaca che uno dei pilastri della nostra democrazia".

IL COMUNICATO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

L'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, come quello nazionale e la Fnsi "sostengono i cronisti romani che manifestano davanti piazzale Clodio, sostiene la manifestazione dei colleghi ternani davanti alla Procura di Terni per protestare contro l'applicazione delle norme sulla presunzione d'innocenza che, da mesi, colpiscono il diritto di cronaca". "L'Odg Umbria - si legge nella sua nota - affronta le difficoltà legate alle nuove norme anche percorrendo un'altra strada: un Osservatorio a cui partecipa la Procura generale con incontri periodici con i procuratori di Perugia, Terni e Spoleto. L'obiettivo è trovare soluzioni che garantiscano il diritto dovere d'informare i cittadini, nel rispetto delle norme. Nei prossimi giorni si terrà un nuovo incontro con il procuratore generale per fare il punto della situazione nei diversi territori".