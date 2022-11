Al via incontri per sindaci dedicati a Comunità energetiche

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - Ha preso il via il ciclo dei sei incontri dedicato ai sindaci umbri ed organizzato dalla Regione, in collaborazione con Anci, per approfondire il tema delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Il primo si è tenuto presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori a Perugia alla presenza di Roberto Morroni, assessore regionale all'Ambiente, Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, e Gianluca Tuteri, vicesindaco del Comune di Perugia, che ha portato i saluti.

Gli incontri - spiega l'Anci in un comunicato - hanno l'obiettivo di promuovere nelle comunità la cultura rispetto alla tematica delle fonti rinnovabili di approvvigionamento energetico e sensibilizzare, in prima battuta, sindaci e amministratori locali affinché possano farsi parte attiva per far nascere le Cer nei loro territori.

"Ringrazio la Regione Umbria - ha affermato Toniaccini - per questa opportunità di confronto. Il Cer rappresentata una grande occasione e queste iniziative sono importanti per porre le basi a livello strutturale. Mercoledì 14 novembre come Anci abbiamo organizzato un incontro con Parlamentari, prefetti, associazioni consumatori e Comuni per affrontare le varie criticità che stanno vivendo le nostre amministrazioni".

"Al termine di questo ciclo di iniziative faremo una giornata di formazione con gli apparati delle pubbliche amministrazioni - ha spiegato Morroni - per dare un livello di competenza adeguato per affrontare al meglio quello che vorremmo che fosse creato nel 2023 nel territorio della regione. Questo sarà un tassello tra i più importanti nell'ottica di una strategia di transizione ecologica sulla quale intendiamo spingere con molta determinazione e crediamo che possa essere anche un volano utile per stimolare iniziative, sempre sul fronte dell'incremento delle forme di produzione dell'energie rinnovabili, che dovranno essere le cifre dei prossimi mesi e dei prossimi anni e non solo nel contesto della nostra regione. Quindi andiamo a creare cultura dove la produzione di energie viene fatta da chi la usa.

Questo è uno degli elementi di maggiore novità che porta il Cer". (ANSA).