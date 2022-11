Rapinatrice entra in una casa e minaccia donna con un coltello

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Sono state necessarie un paio di settimane d'indagine per scoprire la presunta autrice di una rapina avvenuta in pieno giorno a Spello. Una donna di mezza età, con un banale pretesto, sarebbe riuscita ad entrare nell'abitazione della vittima, una signora del luogo; poi, una volta in casa, approfittando che la stessa fosse da sola, l'avrebbe minacciata con un coltello che portava al seguito intimandole di consegnarle i soldi.

La donna, spaventata, le ha consegnato tutto il denaro che custodiva nella sua borsa, circa 200 euro. La presunta autrice del fatto è poi fuggita a piedi per i vicoli della cittadina.

Gli accertamenti immediatamente avviati e le testimonianze raccolte sia da parte della vittima, sia di alcuni passanti i quali, ignari di quanto accaduto, avevano visto una donna correre, hanno permesso ai carabinieri di Spello, in collaborazione con quelli della sezione operativa di Foligno, di ricostruire gli eventi e di identificare la presunta rapinatrice, già nota alle forze dell'ordine, che è stata denunciata per rapina aggravata alla procura della Repubblica di Spoleto. (ANSA).