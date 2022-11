Progetto da 2,3 mln finanziato con fondi Pnrr a Corciano

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - E' stato presentato il progetto da 2,3 milioni finanziato con fondi Pnrr a Corciano, che partirà nei primi mesi del 2023. Molto partecipato l'incontro svoltosi al teatro Arca di Ellera alla presenza del sindaco Cristian Betti, insieme al progettista architetto Francesco Masciarelli.

Questi - spiega il Comune - alcuni capitoli di intervento, ascrivibili nelle macroaree Scuole e Aggregazione sociale: miglioramento sismico e restayling dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia di Chiugiana; Centro attività motorie di Chiugiana; nuovo Campo da calcio di Ellera; miglioramento sismico del centro anziani di Ellera; sistemazione della piazza della Croce rossa: efficientamento energetico della palestra di Ellera; manutenzione straordinaria delle strade; parcheggio pluriplano di Ellera.

Per il sindaco Cristian Betti "il fulcro attorno a cui si snodano gli interventi di questo progetto sono le infrastrutture e le connessioni. Giustamente - ha ribadito - c'è stato grandissimo entusiasmo anche durante l'evento partecipativo. Non solo per la quantità degli interventi, legata alle risorse a disposizione, ma anche per una visione di lungo periodo. Le opere, infatti, genereranno un positivo cambiamento dell'intera area di Ellera. Il primo stralcio - ha spiegato ancora Betti - prevede la costruzione del parcheggio pluripiano dietro ai palazzi di Ellera 2000. L'opera è propedeutica alla nuova strada di accesso al Centro socio-culturale Cardinali. Proseguiremo poi con le migliorie sulle aree verdi. Fondamentali, poi, gli interventi di connessione ciclo-pedonale che uniranno le zone residenziali con il parco commerciale, con il percorso Tevere-Trasimeno e con il borgo di Corciano". E non è finita, perché, sempre il sindaco: "da Corciano con il secondo stralcio, verranno realizzate le connessioni verso Taverne, Castelvieto e poi fino alla Maremmana. Infine verrà completamente rifatta e riqualificata l'area di piazza della Croce Rossa e quella all'interno e nell'immediato esterno dei palazzi di Ellera 2000.

(ANSA).