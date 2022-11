Intensificati i controlli di polizia amministrativa e sociale

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, in quest'ultimo anno, in seguito al venire meno delle limitazioni imposte dalla normativa anti-Covid, con la conseguente ripresa delle attività sociali, ha intensificato le attività di controllo del territorio e di polizia di prevenzione. Un impulso fondamentale è stato quello che ha registrato il settore della polizia amministrativa e sociale.

Sono stati dieci i provvedimenti adottati dal questore ai sensi dell'art. 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui tre nei confronti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; tre hanno interessato locali di pubblico spettacolo e discoteche; due esercizi di vicinato e due circoli privati. Questo prevede che "oltre ai casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".

L'istituto è finalizzato a prevenire reati e turbative dell'ordine pubblico, senza implicazioni sanzionatorie nei confronti del titolare dell'esercizio.

A quest'attività si aggiunge l'adozione dei provvedimenti di Daspo "Willy" - 43 quelli emessi da inizio anno - i quali hanno la finalità di evitare la frequentazione di tali luoghi a quei soggetti che abbiano già dimostrato condotte violente.

Tra le altre attività svolte dalla divisione di polizia amministrativa e sociale, i mille controlli presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; il monitoraggio all'interno delle sale giochi e Vtl - 100 sono state sottoposte a verifica - e gli otto istituti di vigilanza privata sottoposti a controllo. Di rilievo anche l'attività di verifica preventiva in merito alla corretta custodia e gestione delle armi da parte dei detentori.

Nell'ambito di una di queste verifiche, da inizio anno, sono state 840 le armi ritirate (600 per la definitiva rottamazione).

(ANSA).