Punta mitra su passanti ma è ad aria compressa, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - Si è affacciato da una finestra della sua abitazione nel centro di Perugia imbracciando un mitragliatore che solo dalle successive verifiche dalla polizia è risultato ad aria compressa e così uno straniero di 37 anni, apparso in stato confusionale, sarà ora denunciato per procurato allarme.

Gli agenti sono intervenuti in piazza Italia in seguito alla segnalazione di alcuni passanti. Il personale della squadra mobile e dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno quindi appreso dai testimoni - riferisce la Questura - che l'uomo si era affacciato ad una finestra imbracciando un fucile mitragliatore, puntandolo verso le persone. Sono quindi riusciti a individuare l'appartamento e dopo aver constatato che non risultava essere detentore di armi, sono entrati. Hanno così trovato lo straniero e sparse in varie zone della casa diverse armi da softair, sequestrate. (ANSA).