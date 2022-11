Associazione giornalismo attivo promuove evento su Iran

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - Un evento-riflessione sull'Iran è il primo appuntamento promosso dall'Associazione giornalismo attivo, nata con l'intento di promuovere la vita socio-culturale dei giornalisti e degli addetti alla comunicazione. Si terrà l'11 novembre alle 18,30 a Palazzo della Penna e riguarderà in particolare la lotta che le donne iraniane stanno combattendo per la loro indipendenza.

"Mahsa e le altre: vite appese ad un velo" il titolo dell'incontro che - spiegano gli organizzatori - prevede proiezione di foto dell'Iran realizzate dal giornalista Claudio Bianconi e di un video con immagini della rivolta e dichiarazioni di solidarietà realizzato dal giornalista Francesco Gori, testimonianze di quattro iraniani, Mani Elyaderani, Shahin Ghodsi, Maryam Taherinasab e Shantia Mirfendereski, un intervento sulla situazione attuale in Iran di Damiano Greco, studioso di politiche internazionali e cooperazione allo sviluppo, dal titolo "Iran, oltre la sua storia, l'intervento "A lezione di coraggio" di Simona Ambrosio dell'associazione Margot. Nel corso dell'evento verrà eseguita musica dal vivo dal maestro compositore Alessandro Deledda.

