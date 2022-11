Urso, studiamo piano per costi accettabili bollette

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 NOV - "Oltre al sostegno a famiglie e imprese in questa fase di transizione, ci stiamo impegnando per sviluppare un piano strategico che sia in grado di assicurare soluzioni e costi accettabili delle bollette": così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel messaggio che ha fatto pervenire all'assemblea di Confindustria Umbria. "Metteremo mano alla struttura attuale dell'offerta energetica, facendo ricorso a una maggiore produzione da fonti interne e, contemporaneamente, a una maggiore diversificazione delle fonti dall'estero, affinché si possa raggiungere in un tempo ragionevolmente breve la massima autonomia", ha aggiunto.

"Questa - ha spiegato Urso nel messaggio - è una delle direttrici portanti che manifestano la volontà delle Istituzioni di rendere la Nazione indipendente, anche da questo punto di vista. È da poco che mi sono insediato, ma vi assicuro che sto lavorando con l'ambizione di fare del Ministero delle imprese e del Made in Italy la casa dell'impresa italiana, così da aiutare le nostre rinomate e uniche produzioni a trovare il giusto spazio nel mondo, mettendo a frutto tutto quell'apprezzamento universalmente manifestato nel tempo". (ANSA).