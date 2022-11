Tesei, risultati positivi frutto di strada fatta con imprese

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 NOV - "I risultati positivi che abbiamo oggi per l'Umbria, con dati certificati, sono il risultato di una strada fatta insieme anche con il mondo dell'impresa grazie ad un modello che definisco pragmatico ma anche filosofico, diverso dal passato e con una idea chiara in mente. Una visione, e che ci ha consentito di resistere in periodi difficili": lo ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, rivolgendosi alla platea di imprenditori durante il suo intervento ad Assisi per l'assemblea di Confindustria Umbria. "Questo è un successo della squadra - ha sottolineato - e voi siete stati gli artefici di questo percorso nel quale ci siamo ascoltati a vicenda anche perché la politica del governo regionale dell'Umbria è stata quella di mettere al centro l'impresa".

Tesei ha ringraziato Confindustria e gli imprenditori "per questa continua interlocuzione che ha contribuito anche a costruire le misure che ci hanno consentito di reggere la pandemia". "Ma ora - ha sottolineato - il lavoro di squadra deve continuare per affrontare le nuove sfide, ancora con un confronto continuo. Ci vogliono queste condizioni abilitanti che mancavano all'Umbria. Noi vogliamo, come voi, che la nostra regione sia attrattiva per fare impresa e porteremo avanti insieme questo obiettivo". (ANSA).