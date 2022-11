Squarta, Tesei non ha chiesto a FdI ingresso in Giunta

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - "La governatrice Donatella Tesei non ho finora formulato alcuna richiesta per un eventuale ingresso nella Giunta regionale di Fratelli d'Italia e comunque ogni decisione sarà presa dai vertici nazionali del partito": a dirlo è stato Marco Squarta, presidente dell'Assemblea legislativa ed esponente di FdI. Che ha parlato degli assetti di maggioranza nel corso del Punto, trasmissione dell'ufficio stampa del Consiglio, approfondendo poi il tema a margine della registrazione.

"Per quanto riguarda la mia idea personale - ha sottolineato Squarta - credo che Fratelli d'Italia sarebbe dovuta entrare in Giunta molto tempo prima di adesso e ora siamo in ritardo con i tempi. Però aspettiamo una eventuale proposta di Tesei e poi sarà Roma a scegliere". (ANSA).