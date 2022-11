Paola Fioroni, accelerare su legge politiche familiari

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - "Italia condannata dal Comitato Onu per il mancato riconoscimento e l'inadeguata tutela della figura del caregiver. In Umbria occorre accelerare per l'approvazione della legge sulle politiche familiari, che colma il vuoto normativo nazionale": lo chiede la consigliera regionale della Lega Paola Fioroni.

"Di recente - spiega la vice presidente dell'Assemblea legislativa - il Comitato Onu, chiamato a decidere in merito a una sentenza, ha certificato che in Italia 'le famiglie con persone disabili sono discriminate', poiché i caregiver, ovvero chi si prende cura di persone con disabilità e non autosufficienti, mancano di riconoscimento giuridico dello status sociale della loro figura. L'Umbria potrebbe essere una delle poche regioni del nostro Paese ad adeguarsi alle direttive internazionali e quindi procedere al riconoscimento della figura del caregiver, attraverso l'approvazione della legge sulle politiche familiari che ci auguriamo proceda più speditamente nella Commissione competente. In particolare il dispositivo normativo prevede il riconoscimento della figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi socio-sanitari e ne valorizza le funzioni".

"Invito le forze politiche di maggioranza - conclude Paola Fioroni - a sostenere quanto prima l'approvazione della proposta di legge nella Commissione regionale competente e consentire, fra le altre cose, finalmente il riconoscimento della figura del caregiver, ad oggi solo beneficiario di risorse economiche stanziate a livello nazionale ma con numerosi vulnus attuativi".

