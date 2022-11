Bonomi, senza industria non c'è Italia

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 NOV - "Oggi è il momento della serietà e della responsabilità verso il Paese": lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi all'assemblea umbra dell'associazione degli industriali.

Aggiungendo che "senza industria non c'è Italia".

"Come presidente di Confindustria devo ascoltare tutte le imprese - ha affermato ancora Bonomi -, dal 2008 a oggi si sono suicidati più di 700 imprenditori, 41 tra il primo e secondo lockdown. Dobbiamo ascoltate tutti e cercare di aiutare tutti".

Secondo il presidente degli industriali "senza industria non c'è Italia e lo dicono i numeri, è per questo che dobbiamo concentrare le risorse". (ANSA).