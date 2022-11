Agevolazioni e sconti a Frantoi aperti per i clienti Trenitalia

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - In Umbria, fino al 27 novembre, per i prossimi quattro fine settimana, i clienti del Regionale di Trenitalia potranno raggiungere in treno i frantoi immersi nelle splendide colline olivate, fra Assisi e Spoleto, e usufruire di agevolazioni in occasione dell'iniziativa Frantoi aperti 2022: ingresso scontato, biglietti gratis per i bambini fino ai quattro anni e metà prezzo per i ragazzi fino ai 12.

Previsto uno sconto del 10% su tutte le iniziative del programma dell'evento, che si sviluppa tra borghi e città d'arte.

Con il Regionale di Trenitalia è possibile arrivare comodamente ai punti di partenza delle passeggiate, a piedi o in bicicletta, oppure delle navette gratuite, per raggiungere i frantoi secolari di quest'area dell'Umbria centrale. Per ottenere gli sconti sulle passeggiate, sulle degustazioni e sulle altre attrazioni del programma, pubblicato su www.lafrancescana.it e www.frantoiaperti.net, basterà presentare il biglietto Trenitalia Regionale con destinazione in una delle località interessate (Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto) valido per lo stesso giorno di ingresso all'evento. Stessi vantaggi riconosciuti anche agli abbonati regionali Trenitalia. (ANSA).