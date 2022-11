(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, con 58 aziende iscritte per un totale di 176 vini in gara, torna il concorso enologico regionale "L'Umbria del Vino" - edizione 2023". A promuoverlo è la Camera di commercio, grazie alla sua azienda speciale Promocamera, di concerto con la Regione Umbria, le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria, il 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, l'Associazione Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria e Confcooperative Umbria.

Concorso autorizzato dal ministero delle Politiche agricole.

Possono partecipare le aziende vitivinicole con sede e/o unità locali produttive in Umbria.

Il concorso è dedicato alle seguenti categorie di prodotto: vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino spumante di qualità, vino frizzante, vino dolce.

I vini partecipanti, eccetto i vini spumanti di qualità, devono essere classificati esclusivamente come Doc, Docg e Igt.

I soggetti che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione, sulla base del facsimile scaricabile dai siti www.umbria.camcom.it e www.promocameraumbria.it, tramite email a promocamera@umbria.camcom.it nel periodo compreso tra il primo novembre e il 3 dicembre 2022.

Le fasi concorsuali si concluderanno entro marzo 2023.

I vini con un punteggio di almeno 85/100 centesimi concorrono all'assegnazione di specifici premi, consistenti in medaglie. A salvaguardia del prestigio delle aziende, non viene reso noto al pubblico il nome delle imprese partecipanti, salvo le vincitrici. Per i vini vincitori è prevista la possibilità di utilizzare uno specifico bollino da applicare sulle confezioni.

Gli obiettivi principali de "L'Umbria del Vino" sono quelli di valorizzare l'opera delle cantine umbre, con particolare riferimento alle medie e piccole realtà; di stimolare sempre di più i produttori verso un miglioramento della qualità del prodotto; e infine di sostenere lo sviluppo del turismo.attraverso la diffusione del patrimonio enogastronomico.

Il regolamento completo del concorso e la relativa modulistica sono consultabili nei siti: www.umbria.camcom.it www.promocameraumbria.it (ANSA).