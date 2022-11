Simona Meloni, non disperdere patrimonio Leonardo Cenci

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - "Oggi Leonardo Cenci avrebbe compiuto 50 anni. Un compleanno importante, da ricordare, per un personaggio dalla carica prorompente, che in vita è riuscito a catalizzare intorno a sé un movimento del bene che, anche oggi che Leo non c'è più, va avanti grazie al lavoro della Fondazione Avanti tutta, alla famiglia e ai tanti amici. Un patrimonio inestimabile di fiducia, credibilità, lavoro svolto e risultati raggiunti, che non può essere disperso": a dirlo è la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni. La quale ricorda "la figura di Leonardo Cenci e la sua grandissima opera di sensibilizzazione per la prevenzione e la cura del tumore".

"L'obiettivo dei testimoni di Leonardo - spiega Meloni in una nota - è e deve essere di proseguire la sua opera, attraverso la riattivazione della Rete oncologica regionale, ferma a prima della pandemia, e il potenziamento delle strutture oncologiche dell'Umbria. Che devono essere all'altezza della sfida e del compito a cui sono chiamate. È necessario infatti che l'oncologia, i pazienti e i familiari abbiano le risorse necessarie e il supporto a 360 gradi che la medicina e i professionisti ci hanno insegnato essere un diritto imprescindibile.

Sono necessarie una vera Rete oncologica, le giuste strumentazioni, le tempestive attività di screening, il ripristino del registro tumori. È fondamentale che l'obiettivo del rafforzamento della Rete oncologica trovi spazio nel piano sanitario regionale e in tutte le azioni di riorganizzazione che riguarderanno il sistema sanitario regionale, facendo tesoro del grande lavoro che le associazioni stanno portando avanti in questi mesi. Il tutto, e non è secondario, anche nell'ottica di non disperdere il lavoro che Avanti tutta ha svolto, negli anni, per le strutture sanitarie regionali. Proprio Leonardo e i suoi volontari hanno reso migliore il reparto di oncologia dell'ospedale di Perugia ed è quanto mai utile che tutto quello che lui e l'associazione hanno messo a disposizione non vada disperso. Un'opera fatta anche di sinergia - conclude Simona Meloni -, insieme alle tante associazioni impegnate nella lotta contro il cancro da anni". (ANSA).