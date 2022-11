Ottobre ancora "in crescita" per aeroporto Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - Anche ottobre "conferma il trend di crescita registrato in questo anno record" per l'aeroporto internazionale dell'Umbria. Lo annuncia la Sase, la società di gestione dello scalo. Secondo la quale nell'ultimo mese di programmazione voli della stagione Iata "Summer 2022" sono stati 42.743 i passeggeri transitati, pari ad una crescita del 114% sul 2019 e del 66% sul 2015 (anno del precedente record mensile e del precedente annuale).

I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del 55% sul 2019 e del 9% sul 2015.

"Un risultato che - sottolinea la Sase - consente di totalizzare nei primi dieci mesi dell'anno 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, operati da otto compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri. Con l'orario invernale, in vigore fino al 26 marzo prossimo, Ryanair conferma le rotte da e per Catania (due voli settimanali), Palermo (due voli settimanali), Malta (due voli settimanali) e Londra Stansted (quattro voli settimanali), Wizz Air opererà i voli bi-settimanali da e per Tirana e, dal 7 dicembre, la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana".

