Mecocci nuova direttrice Medicina interna e Specialistica 1

L'incarico (della durata triennale) è stato attribuito dalla direzione generale dell'azienda ospedaliera con parere favorevole dell'Università degli studi di Perugia, a seguito della cessazione dell'attività del prof. Riccardo Calafiore, in quiescenza dal 31 ottobre. La professoressa Patrizia Mecocci è ordinario di Gerontologia e Geriatria presso il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Perugia e Foreign Adjunct Professor in Geriatria Traslazionale presso il Karolinska Institutet di Stoccolma.

Autrice di oltre 400 pubblicazioni, affianca da sempre la ricerca all'attività assistenziale e dal 2009 dirige la struttura complessa di Geriatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. "Sono onorata di poter iniziare questa nuova e importante sfida che raccolgo grazie alla fiducia accordatami da Azienda Ospedaliera e Università - ha affermato la professoressa Mecocci - uno degli obiettivi sarà quello di continuare a mettere in dialogo le diverse specialità che afferiscono al Dipartimento e valorizzare tutto il personale che vi opera".

