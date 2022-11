In Umbria tornano quattro medici non vaccinati per Covid

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - In Umbria sono quattro i medici non vaccinati per il Covid che rientrano oggi al lavoro insieme a 33 appartenenti alle professioni socio-sanitarie, infermieri e oss. A fare il quadro con l'ANSA dopo gli ultimi provvedimenti del Governo è l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

"Sono numeri piccoli e questo depone in favore della sensibilità del nostro personale e, perché no, del buon lavoro della Regione" aggiunge.

Come previsto dalla normativa, medici, infermieri e oss saranno destinati ai cosiddetti reparti non sensibili.

"Rientrano senza sanzioni - rileva Coletto - e il loro ritorno al lavoro mi sembra un buon risultato data la mancanza di medici e infermieri".

L'assessore torna a ribadire la necessità di rivedere il sistema di ingresso alla facoltà di medicina. "Va tolto il test per l'accesso - afferma - perché è completamente inutile. E' necessario l'accesso libero al biennio di tutte le facoltà sanitarie e quindi introdurre un vaglio al termine di questo periodo. Uno sbarramento fatto in base al merito". (ANSA).