Assessore Umbria soddisfatto per stop a navigator

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - "Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Ministero del Lavoro e della politiche sociali, in merito alla questione navigator": così l'assessore alle Politiche attive del lavoro della Regione Umbria, Michele Fioroni dopo l'annuncio che quelli "in contratto non saranno prorogati".

"La Regione Umbria - ricorda Fioroni in una nota - si è opposta fin dal primo momento alla prima proroga autorizzata dall'allora Ministro Orlando e si è dichiarata contraria successivamente. Di fatto la scadenza dei contratti dei navigator non ha inciso sul buon andamento delle nostre attività, a partire dal Programma Gol rispetto al quale sono stati raggiunti i target previsti con largo anticipo. Colgo l'occasione - conclude l'assessore Fioroni - per formulare al ministro Marina Calderone i migliori auguri di buon lavoro".

