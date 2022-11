Sir Perugia vince supercoppa italiana di pallavolo

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - La Sir Safety Susa Perugia ha vinto la Supercoppa italiana di pallavolo maschile.

I bianconeri di coach Andrea Anastasi si sono imposti nella lunghissima finale giocata al PalaPirastu di Cagliari contro la Cucine Lube Civitanova, vincendo in rimonta 2-3 (25-20, 22-25, 25-23, 22-25, 8-15). Nella semifinale, disputata ieri sempre a Cagliari, la Sir Perugia aveva staccato il pass per l'atto conclusivo battendo l'Itas Trentino.

Per la società perugina, che mette in bacheca il primo trofeo in palio della stagione 2022-'23, è la quarta Supercoppa dopo quelle conquistate nel 2017, 2019 e 2020.

Nelle fasi finali del tie break, il gioco si è interrotto per alcuni minuti a causa di una caduta di Wilfredo Leon, la stella di Perugia che ha battuto la testa dopo essere scivolato. Subito soccorso dal personale medico, è uscito dal campo sulle sue gambe. "Una bella paura", ha detto ai microfoni Rai a fine della partita, aggiungendo che "comunque abbiamo regalato uno spettacolo al pubblico".