Seicento banchi per la Fiera dei morti a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - Seicento banchi fra centro storico e Pian di Massiano per la Fiera dei Morti, che nell'edizione 2022 durerà un giorno in più. Inaugurata questa mattina, la tradizionale manifestazione cittadina si svolgerà fino al 6 novembre.

Già dalle prime ore è stato intenso il flusso di utenti fra i 518 banchi nell'area fieristica di piazzale Umbria Jazz, dove sono attesi picchi di 7-8 mila persone al giorno. Anche per questo il Comune e la questura hanno disposto un corposo piano di sicurezza, con grande attenzione ai parcheggiatori abusivi.

Controlli sono stati disposti anche in centro, dove tantissimi hanno affollato l'area di piazza Italia dedicata agli stand, 18 in tutto, delle città gemellate che tornano ad offrire artigianato di qualità e prodotti gastronomici. Quest'anno, visti anche i numeri del turismo, i banchi della Fiera soprattutto in corso Vannucci convivono con i dehors delle attività commerciali, rimasti allestiti al 50%. (ANSA).