Fermato corteo anarchici dopo presidio carcere Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 01 NOV - I servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura di Perugia hanno consentito di fermare sul nascere e senza l'uso della forza un corteo di anarchici, non previsto, dopo un presidio davanti al carcere di Spoleto che invece era stato autorizzato. Sono ora in corso accertamenti coordinati dalla stessa Questura, anche per stabilire se le due iniziative siano in qualche modo collegate.

Al presidio davanti al carcere hanno partecipato una trentina di persone che hanno protestato contro il 41 bis, il cosiddetto carcere duro, e l'ergastolo ostativo.

Successivamente - secondo quanto risulta all'ANSA - in piazza Garibaldi, nel centro di Spoleto, una quindicina di persone ha cercato di dare vita a un corteo non autorizzato, sempre sugli stessi temi. A questo punto sono state fermate dal dispositivo di controllo interforze predisposto dalla Questura guidata da Giuseppe Bellassai. Senza che ci fossero contatti tra il personale e i manifestanti la manifestazione è terminata.

(ANSA).