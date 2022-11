Dispositivo interforze per sicurezza Fiera dei morti

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - Un articolato dispositivo interforze è stato predisposto dalla Questura di Perugia per garantire sicurezza ai cittadini e a quanti vorranno partecipare alle iniziative che animeranno la città in occasione della Fiera dei morti. Un piano concordato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto in Prefettura.

I controlli saranno mirati a prevenire reati predatori, borseggi, furti e contrastare l'abusivismo commerciale, la vendita di prodotti contraffatti e il fenomeno dell'accattonaggio molesto. Il dispositivo - coordinato da un funzionario della Questura - opererà in particolare lungo corso Vannucci, piazza della Repubblica, via Fani, via Mazzini e piazza Italia con il personale del posto di polizia "Centro storico", anche mediante l'utilizzo delle pattuglie in bicicletta.

Nella zona del piazzale Umbria Jazz - è detto in un comunicato della Questura -, gli operatori della polizia di Stato saranno affiancati da carabinieri, guardia di finanza, della polizia locale e quella provinciale.

Predisposti anche servizi di vigilanza in borghese della Divisione della polizia amministrativa e sociale e della squadra mobile. (ANSA).