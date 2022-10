Agriturismo Umbria pieni di turisti per il ponte dei morti

(ANSA) - PERUGIA, 31 OTT - Tante prenotazioni negli agriturismi dell'Umbria in occasione del ponte dei morti, grazie anche al bel tempo che ha favorito le vacanze. Con diverse strutture che hanno registrato il tutto esaurito. A dirlo è Cia Agricoltori italiani e turismo verde.

"Dal nord al sud dell'Umbria, gli agriturismi locali segnalano un boom di prenotazioni. Buoni segnali che arrivano dal settore confermano la ripresa" ha detto Matteo Bartolini, presidente di Cia Agricoltori dell'Umbria. "Le preoccupazioni ora si concentrano sull'aumento dei costi di gas e luce che - ha aggiunto -, nei mesi invernali, mette a rischio l'operatività delle strutture e, se necessario, la loro chiusura fino alla Pasqua. Stiamo sollecitando con vigore un'azione di governo realmente incisiva in vista della prossima manovra di bilancio".

Ad accogliere i turisti - si legge in un comunicato di Cia -, le tante le iniziative messe in campo sul territorio per puntare sulle eccellenze locali, dal tartufo all'olio.

"Se gli imprenditori - ha concluso Bartolini - hanno avuto nel biennio passato la capacità di reagire allo shock imposto dalla pandemia limitando le perdite rispetto ad altri comparti turistici, ora la crisi energetica desta grande preoccupazione".

