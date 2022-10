Vescovo, preghiera in cripta Norcia dà speranza

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Il momento di preghiera che si è svolto nella cripta ricostruita della Basilica di San Benedetto a Norcia, per il vescovo Renato Boccardo ha avuto un "valore importante, altamente simbolico che dà speranza". "Non vuol dire - ha sottolineato - che tutto va bene, ma è sicuramente un bel segno ed è la dimostrazione che quando ci si mette tutti insieme si riesce a costruire".

"Ed è un bel segno anche per il nostro Paese e per tutta l'Europa - ha detto ancora mons. Boccardo all'ANSA -, San Benedetto ci insegna che l'unione fa la forza e questo è vero più che mai".

Nel corso dell'omelia, all'interno della cripta, mons.

Boccardo ha particolarmente ringraziato, tra gli altri, il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini il soprintendente Paolo Iannelli per "il lavoro svolto in questi anni", invitando così a "continuare" il lavoro intrapreso con gli stessi protagonisti.

Parole pronunciate a favore della presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Mantovano e in considerazione del fatto che ogni governo entrato in carica in questi sei anni ha portato a un avvicendamento del commissario straordinario. (ANSA).