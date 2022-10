Tesei, sulla ricostruzione la strada è giusta

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "Rientrare nella cripta di San Benedetto è un segnale molto forte e significa che il processo di ricostruzione sta andando avanti, che la strada imboccata è quella giusta": a dirlo è la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a Norcia per le celebrazioni del sesto anniversario dalla forte scossa di terremoto di magnitudo 6,5 del 30 ottobre 2016. Ha quindi ricordato il "grande sacrificio a cui è stata chiamata la comunità del cratere in questi anni, dimostrando grande forza e una grande determinazione".

"In questi ultimi tre anni - ha detto ancora Tesei - si è lavorato tanto, anche se c'è ancora tanto da fare. Con il commissario Giovanni Legnini ho lavorato molto bene ma vorrei ricordare anche la Cabina di regia del terremoto alla quale partecipano i presidenti di Regione e il lavoro svolto è stato puntuale e costante".

Al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mantovano, la governatrice ha consegnato il dossier completo dell'opera di ricostruzione post sisma realizzata fino ad oggi. (ANSA).