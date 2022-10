Scendono attuali positivi Covid Umbria, come a inizio mese

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Tornano meno di 6 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, come all'inizio del mese. Sono infatti 5.822 al 30 ottobre, con un calo del 10,1 per cento su base settimanale. Emerge dai dati sul portale della Regione.

In calo anche i ricoverati, ora 233, meno 1,7 per cento, con sei posti occupati nelle rianimazioni, più 31,3 per cento.

Riguardo al tasso di positività di test e tamponi analizzati è al 18,1 per cento, sostanzialmente stabile rispetto al 18,7 per cento di domenica della scorsa settimana. (ANSA).