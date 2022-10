Più di 10 mila cantieri ricostruzione autorizzati in due anni

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "Negli ultimi due anni sono stati più di 10 mila i cantieri per la ricostruzione post terremoto autorizzati e per questo c'è soddisfazione, ma nel contempo c'è preoccupazione perché questo lavoro va completato.

Ci sono molti luoghi distrutti che ancora non riescono ad avviare la ricostruzione": a dirlo all'ANSA è il commissario straordinario Giovanni Legnini, a Norcia per il sesto anniversario dal terremoto del 30 ottobre 2016. "I prossimi mesi saranno decisivi per iniziare il recupero dei borghi che sono ancora indietro e sono lo sono perché si è iniziato a lavorarci solo un anno fa, tenendo in considerazione che prima c'erano delle condizioni oggettivamente difficili", ha aggiunto.

Legnini ha sottolineato la "grande emozione nel rientrare nella cripta della Basilica di San Benedetto e nel vedere Norcia piena di cantieri". "E questo dà il senso della fase che stiamo attraversando" ha detto. "L'andamento della ricostruzione avanza con numeri importanti, il numero dei progetti presentati si aggira a metà degli edifici danneggiati", ha concluso il commissario. (ANSA).