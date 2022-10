Noi per Norcia, proclami e finte inaugurazioni

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "Entriamo nel settimo anno dal terremoto 'di Norcia', come è stato definito per distinguerlo dai due precedenti del 2016. Viene purtroppo spontaneo dire 'sei anni compiuti? Non li dimostri per niente'".

a denunciarlo è Giampietro Angelini, capogruppo consiliare di "Noi per Norcia". "Aldilà dei proclami, degli annunci, delle finte inaugurazioni e dei convegni megagalattici, viviamo ancora in una città senza ospedale, senza istituto per anziani, senza chiese (sono iniziati soltanto i lavori nella basilica di san benedetto che prevedono tempi molto lunghi..)" aggiunge.

"Senza palazzo comunale, senza teatro, senza musei - sostiene Angelini in una nota -, senza piscina, senza caserma dei carabinieri, senza cimiteri, senza mura, senza alberghi. In una città che offre scuole e attività economiche ancora in sedi provvisorie. In una città dove da una parte si dice che la ricostruzione privata ormai è partita e dall'altra si dice che centinaia di persone ancora non hanno nemmeno presentato il progetto di ricostruzione, alla faccia delle ormai consumate scadenze e proroghe che vengono puntualmente concesse. In una città che vive, sempre per centinaia di famiglie, di prefabbricati e di contributi per l'autonoma sistemazione, senza che nessuno faccia niente per far finire questa situazione".

"L'estate del turismo e del commercio - denuncia ancora Angelini - è tornata ai livelli di 50 anni fa, quando si assisteva al pienone soltanto nei quindici giorni di ferragosto.

Per fortuna regge ancora il nome 'Norcia' che attira turisti domenicali che vengono a comprare qualche norcineria e permette una discreta vendita online dei prodotti gastronomici. Ma quanto tempo durerà? E soprattutto qualcuno ha pensato a come sarà l'economia di Norcia del futuro? O prevediamo di continuare ad essere una città baraccata anche quando la ricostruzione sarà veramente avanzata? Buon anniversario e scusate se abbiamo disturbato il vostro sonno".

(ANSA).