Spoleto, presentata la candidatura a capitale della cultura

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Dal matematico Piergiorgio Odifreddi al geologo Mario Tozzi, da don Luigi Ciotti all'accademico dei Lincei Massililiano Rinaldi Barchi, fino al paleontologo Giorgio Manzi, al filosofo della biologia Telmo Pievani e all'astrofisico Amedeo Balbi, passando per i meteorologi Andrea Giuliacci e Luca Mercalli. Sono alcuni dei nomi inseriti nel dossier di candidatura di Spoleto a capitale italiana della cultura 2025 "La cultura genera energia": personalità che si confronteranno su ambiente e sostenibilità, sui cambiamenti climatici, sul futuro del pianeta e dell'umanità.

La presentazione del progetto del Comune di Spoleto si è svolta sotto la cupola geodetica di Richard Buckminster Fuller, Spoletosphere. Un incontro per fare il punto sul lavoro svolto nei mesi scorsi dal Comune insieme agli enti, alle istituzioni culturali e alle associazioni del territorio che ha portato, il 13 settembre, alla presentazione al ministero della Cultura del dossier di candidatura.

Quattro i concetti che hanno guidato la fase di ideazione e progettazione - Crea, Rigenera, Aggrega e Innova - quattro azioni che l'architetto dell'Ente Sara Spitella ha rappresentato fisicamente in altrettanti totem di oltre due metri di altezza, realizzando una scenografia appositamente ideata per l'incontro.

"Il dossier muove da una nuova declinazione del concetto di sviluppo - ha spiegato il sindaco Andrea Sisti - e lo fa con l'ambizione di realizzare quello che è a tutti gli effetti un progetto di territorio, espressione, grazie alla partecipazione attiva dei 54 soggetti coinvolti, della volontà della città. È per questo che, a prescindere dall'esito della candidatura, noi puntiamo a realizzare quanto previsto nel dossier. Non ci stancheremo mai di elaborare progettualità, cercando sempre il massimo dell'unità di intenti possibile". Importante, insieme al lavoro svolto dall'Unità di progetto e dal Comitato redazionale del Comune di Spoleto, l'apporto del Comitato tecnico-scientifico, rappresentato questa mattina dai professori Giuseppe Roma, presidente dell'Urban Research Institute e Fausto Elisei, Pro-rettore vicario dell'Università degli Studi di Perugia e dal direttore artistico di Palazzo Collicola Marco Tonelli. (ANSA).