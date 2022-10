Commercio anabolizzanti,misure in esecuzione nel Perugino

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Sostanze anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente commercializzate illecitamente per un volume di affari di 300mila euro. Per ricettazione e commercio illecito di queste sostanze sono in corso di esecuzione dalle prime luci dell'alba misure emesse dal gip del tribunale di Perugia. Le indagini sono delegate ai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità umbro, con il supporto dei militari del locale comando provinciale e del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. (ANSA).