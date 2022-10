A Perugia congresso su "Emostasi e trombosi"

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Perugia ospiterà dal 2 al 5 novembre, all'hotel Giò, il 27/o congresso nazionale della Società scientifica italiana studio emostasi e trombosi (Siset).

Presidente è Paolo Gresele, professore ordinario di Medicina interna all'Università degli Studi di Perugia.

All'importante evento scientifico parteciperanno centinaia di esperti provenienti dalle aree specialistiche mediche, biologiche e biotecnologiche che condividono l'interesse per le patologie tromboemboliche ed emorragiche e costituisce di fatto - spiegano gli organizzatori - il primo evento congressuale di grande rilevanza nazionale, in presenza, nel campo dell'emostasi e trombosi da quattro anni a questa parte.

Il Congresso, il cui titolo è "Emostasi e trombosi: il presente e il futuro", tratterà di tutte le acquisizioni "più recenti e dei più promettenti orizzonti di sviluppo futuro della ricerca nel settore e rappresenta una importante occasione per tutti i ricercatori italiani di incontrarsi e presentare i risultati delle loro recenti ricerche cliniche e di base".

Verranno presentate e discusse "importanti novità" - spiegano ancora gli organizzatori - sui nuovi trattamenti antitrombotici in fase di sviluppo e sulla gestione delle trombosi e delle emorragie, incluse quelle associate alla pandemia Covid, ad altre infezioni ed ai tumori.

Oltre a sessioni di comunicazioni orali e poster, il congresso offrirà sessioni educazionali tematiche, letture magistrali e simposi monotematici di elevato livello scientifico. (ANSA).