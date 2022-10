Passaro alle Next Gen Atp Finals di tennis

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Il perugino Francesco Passaro parteciperà, dall'8 novembre, alle Intesa San Paolo Next Gen Atp Finals di tennis in programma a Milano. Si tratta del torneo al quale prendono parte i migliori otto Under 21 dell'anno.

L'atleta, ventunenne, del circolo Junior è infatti settimo e attualmente 124 del ranking mondiale.

"L'appuntamento delle Next Gen Atp Finals - ha spiegato Passaro - non era un obiettivo di inizio stagione, ma lo è diventato nel corso dell'ultimo periodo. Adesso sono estremamente felice di prendere parte a questo torneo. Ringrazio il mio team con il quale ho lavorato sodo in tutto questo bellissimo 2022, adesso cercherò di dare il meglio in questo appuntamento molto importante e di godermi ogni momento".

Lo Junior ricorda che Passaro a gennaio era 605 Atp. Ha poi vinto il primo titolo Challenger Atp (Trieste), preso parte ad altre quattro finali (Sanremo, Forlì, Milano, Como), vinto due medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano, per poi disputare le qualificazioni degli Us Open (approdando al secondo turno) e vincere la prima gara nel circuito maggiore, all'Atp 250 di Firenze.

"Francesco sta raggiungendo sempre maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, dal punto di vista fisico, tecnico e mentale" ha detto il suo allenatore Roberto Tarpani. "Prendere parte alle Next Gen Atp Finals di Milano - ha aggiunto - è un premio al suo impegno ed al tempo stesso un ulteriore punto di partenza per consolidarsi ulteriormente ad altissimi livelli".

