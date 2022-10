In 35 iscritti all'Umbria dei formaggi

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Sono 35 i formaggi iscritti alla prima rassegna "L'Umbria dei formaggi" organizzata dalla Camera di commercio dell'Umbria attraverso Promocamera, azienda speciale dell'ente, di concerto con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti, Confagricoltura e Cia - Agricoltori italiani. Protagonisti saranno i pecorini e caprini provenienti dal territorio regionale e prodotti esclusivamente con latte umbro.

Secondo la Camera di commercio la rassegna "si distingue per la sua valenza istituzionale, per la trasparenza dei procedimenti e per la competenza della giuria di selezione".

All'appuntamento partecipano formaggi stagionati o semistagionati relativamente alle tipologie pecorino, ottenuto esclusivamente con latte crudo e/o pastorizzato di pecora; pecorino, ottenuto con latte misto (crudo e o pastorizzato) di cui almeno il 51% di pecora; caprino, ottenuto esclusivamente con latte crudo e o pastorizzato di capra.

I campioni, dopo essere stati anonimizzati da un pubblico ufficiale con l'apposizione di un codice, sono stati esaminati da una giuria di esperti, tramite apposite schede di valutazione, in postazioni allestite all'interno della sede camerale di Perugia. Successivamente all'elaborazione dei dati anonimi, sempre il pubblico ufficiale - prosegue la nota - provvederà a rimuovere l'anonimato per ricondurre il codice identificativo, apposto su ogni formaggio, allo specifico prodotto e conseguentemente all'azienda produttrice. (ANSA).