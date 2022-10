Gimbe, si accentua calo nuovi casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - In base al monitoraggio della fondazione Gimbe si accentua in Umbria il calo dei nuovi casi Covid che hanno fatto registrare un meno 16,1 per cento tra il 19 e il 25 ottobre mentre lo stesso dato era stato di meno 11,3 per cento sette giorni fa. Scendono anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 757, 142 in meno.

Riguardo alle vaccinazioni, secondo Gimbe l'Umbria il tasso di copertura con la quarta dose è del 17,9%, inferiore al dato nazionale del 21,4%.

Sul fronte dei dati giornalieri aggiornati sul sito della Regione, dopo giorni di crescita scendono i ricoverati Covid, ora 236, 12 in meno di mercoledì, con sei posti occupati nelle terapie intensive, uno in più.

In calo anche gli attualmente positivi, 144 in meno nell'ultimo giorno e meno 7,8 per cento su base settimanale.

Il tasso di positività dei test è del 19,3 per cento, in leggero calo rispetto al 20,5 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).