Energia: Fioroni, da Regione scelta di campo su rinnovabili

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Sul fonte energia, per l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, "il tema è quello della produzione per l'autoconsumo delle imprese". "Come sistema regionale - ha spiegato all'ANSA - stiamo facendo una scelta di campo importante, fortemente orientata sulle rinnovabili, e siamo alla vigilia della presentazione di una manovra mai vista in precedenza con una dotazione importante di 20 milioni di euro che andranno a supporto di un bando per il fotovoltaico".

L'assessore ha annunciato che si stanno definendo gli ultimi aspetti tecnici e il bando uscirà poi entro novembre. Con l'obiettivo, spiega ancora Fioroni, "di coprire la platea più ampia di imprese per cercare di accompagnarle seguendo quello stesso modello usato per Smart Attack verso la transizione energetica, con la produzione per autoconsumo secondo scale di investimenti che sono differenziati in modo tale da accompagnare tanto la grande azienda quanto e soprattutto la piccola e media impresa cercando di efficientarne la risposta energetica, la capacità di sostenere i processi produttivi con energia prodotta".

"Il bando presenterà anche - ha anticipato l'assessore - molti elementi di innovazione e vuole avere anche una serie di aspetti tecnici che consentiranno alle imprese di poter partire subito con le progettualità e vedrà anche un mix di risorse sia con contributo a fondo perduto sia a finanziamento".

"Come per gli investimenti digitali - ha spiegato ancora Fioroni - siamo convinti che queste sono misure che in maniera strutturale rafforzano la capacità competitiva del tessuto delle imprese. Un pò come avevamo fatto cercando di sostenere le imprese in un momento di difficoltà ma mettendo allo stesso tempo in campo degli strumenti che le rendessero in grado di essere più efficaci e soprattutto più efficienti perché il tema dell'efficienza è di per sé da sempre un tema di costo". (ANSA).