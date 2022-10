Caparvi, Umbria esclusa da fondi rigenerazione urbana

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - "Anche l'Umbria è tra le tante regioni del centro e del nord Italia escluse dalle linee di finanziamento per la rigenerazione urbana determinate dal precedente Governo": lo rileva l'on. Virginio Caparvi, segretario umbro della Lega, secondo il quale è necessario rivedere i parametri per l'individuazione dei criteri di assegnazione dei fondi ministeriali. Il parlamentare ha quindi presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno.

"Nella considerazione del perdurare delle criticità economiche e sociali dovute alle conseguenze della pandemia, della guerra e della crisi energetica - sostiene Caparvi in una nota -, si inquadra l'impellenza di garantire una copertura omogenea dei territori in relazione alla distribuzione dei finanziamenti ministeriali previsti. Il sostegno del nuovo Governo a progetti di rigenerazione urbana in questo contesto di difficoltà rappresenta un aspetto fondamentale per tanti territori che non possono ricorrere alle proprie risorse per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. L'ammontare del contributo spettante a ciascun ente è stato determinato in base all'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm), indicatore di cui in più occasioni, già nella precedente legislatura, il gruppo Lega ha evidenziato l'inadeguatezza ai fini di un'equa ripartizione delle risorse sul territorio nazionale in rapporto alla validità dei progetti.

È quindi indispensabile rivedere il criterio dell'Ivsm al fine di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale delle risorse e integrare le risorse necessarie a garantire il finanziamento di tutti i progetti che avevano superato il vaglio di ammissibilità - conclude Caparvi -, tra cui molti riguardanti la regione Umbria". (ANSA).