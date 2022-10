Una mostra fotografica per mese prevenzione tumore al seno

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - In occasione di "Ottobre rosa", mese della prevenzione del tumore al seno, l'Azienda ospedaliera di Perugia ha promosso una mostra fotografica dal titolo "Un amore dal grigio al colore" a cura dell'associazione Vivo a colori. In 39 fotografie racconta l'esperienza e la lotta contro la malattia vissuta in prima persona da Claudia Maggiurana, ex paziente e presidente dell'associazione, con l'obiettivo di dare supporto alle donne in tema di prevenzione e trattamento e offrire sostegno psicologico.

La mostra fotografica, visitabile fino al 6 novembre, è stata allestita nello spazio espositivo al piano zero dell'Ospedale (di fronte alla biblioteca) per sensibilizzare i cittadini sulla tematica e - è detto in un comunicato dell'Azienda ospedaliera - far conoscere il percorso della Breast unit e i professionisti che vi operano.

All'inaugurazione hanno preso parte il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera, Arturo Pasqualucci, quello della struttura di Chirurgia generale e oncologica, Piero Covarelli, le dottoresse Ambra Mariotti e Alessandra Servoli della Breast unit e la presidente di Vivo a Colori.

"Spero che il colore riesca a portare positività ed energia all'interno della Breast unit - ha sottolineato Maggiurana - perché uno degli obiettivi dell'associazione è di aiutare altre donne che affrontano la malattia ad esternare, attraverso il colore, le loro emozioni più profonde".

"Il mondo dell'associazionismo è una risorsa preziosa - ha quindi evidenziato Pasqualucci - e ad oggi non possiamo più prescindere dal loro ruolo per rispondere ai bisogni dei nostri pazienti grazie al sostegno e alla partecipazione che apportano quotidianamente".

Sono oltre 400 gli interventi eseguiti ogni anno presso la Breast unit che si occupa del trattamento chirurgico della patologia (soprattutto neoplastica) della mammella. La Struttura è inserita nel Breast centres network della European school of oncology e si avvale del Gruppo multidisciplinare aziendale Patologia della mammella. (ANSA).