Puletti, seconda Commissione parli di caro bollette

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - "Organizzare un'audizione in seconda Commissione consiliare per affrontare il tema del caro bollette convocando i rappresentanti del mondo economico-finanziario congiuntamente alle associazioni di categoria e alle imprese del territorio umbro" è la richiesta della consigliera regionale della Lega, Manuela Puletti, inoltrata alla Commissione ed accolta dal presidente Valerio Mancini e da tutti i commissari presenti.

"Ringrazio il presidente Mancini - scrive in una nota Puletti - per la disponibilità e la collaborazione sempre costruttiva e i commissari che con il loro contributo hanno integrato la mia proposta. Fronteggiare il caro bollette in questo particolare momento storico per l'Italia e per il contesto internazionale, deve essere la priorità per la politica e per tutte le Istituzioni. Comuni, Regione e Governo devono lavorare in sinergia al fine di mettere in campo le forze necessarie ad aiutare imprese e famiglie a uscire da questa emergenza economica. La Regione Umbria, guidata dalla governatrice Tesei ha già intrapreso un percorso volto a definire un quadro di interventi a breve e a lungo termine per far fronte all'emergenza, come ad esempio il protocollo definito con la Fondazione Umbria Contro l'Usura per un finanziamento di 120 mila euro rivolto ai cittadini, da utilizzare per il pagamento delle utenze e tutte le azioni messe in campo nell'ambito delle possibilità offerte dal Pnrr per favorire l'efficientamento energetico. Anche in seconda Commissione avevamo già trattato il tema, ma essendo cambiato il quadro politico nazionale serve, a mio avviso, tornare sull'argomento con l'obiettivo di fornire un quadro accurato degli strumenti a cui le imprese e le realtà produttive del territorio possono rivolgersi per mitigare le criticità del momento, in base alle rispettive esigenze e competenze". "Come Lega - assicura Puletti - faremo tutto ciò che è in nostro potere a tutti i livelli, potendo contare sull'apporto del nuovo Governo di centrodestra, per accompagnare la regione fuori dal tunnel e per offrire il nostro contributo alle grandi riforme che servono al Paese, dal nucleare alla termovalorizzazione, per avviare un percorso di cambiamento e di discontinuità rispetto al passato e affrontare con fiducia le sfide del futuro".