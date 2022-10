Intesa Usl 1-Comune Perugia per tutela prima infanzia

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Protocollo d'intesa tra Comune di Perugia e Usl Umbria 1 relativo alle norme igienico-sanitarie nell'ambito dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

E' stato firmato nella sala Rossa di Palazzo dei Priori dal vicesindaco Gianluca Tuteri e dal direttore del Distretto del perugino, Alfredo Notargiacomo.

L'intesa si pone nell'ottica di tutelare la comunità da possibili rischi di ordine igienico-sanitario ed è rivolto agli operatori e alle famiglie. Contiene le norme igieniche e comportamentali rispetto alle malattie infettive che più di frequente interessano le collettività educative e scolastiche (a eccezione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid).

"E' particolarmente importante - si sottolinea nel protocollo, in base a quanto riferisce Palazzo dei Priori - che le famiglie diano tempestiva informazione circa l'esistenza di eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, al fine di facilitare l'adozione tempestiva di provvedimenti opportuni, anche attraverso il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta; tutti i soggetti coinvolti (genitori, educatori, Comune di Perugia, Usl Umbria 1 nonché pediatri di libera scelta e medici di medicina generale) sono quindi tenuti a collaborare al fine di raggiungere una solida alleanza volta a garantire il benessere e la tutela del bambino e della comunità".

"Il protocollo - spiega il vicesindaco Tuteri - si deve a una forte collaborazione tra Comune e servizio sanitario che si dispiega a più livelli per la tutela della salute dei bambini".

Notargiacomo ha ricordato che il protocollo è nato "con l'obiettivo di dare informazioni omogenee a genitori e scuole".

"Per questo - ha aggiunto - il documento passa in rassegna le patologie infettive più frequenti nell'infanzia dando per ciascuna spiegazioni su modalità di trasmissione, incubazione, contagiosità, rischio di diffusione a scuola e periodi contumaciali. Per ogni patologia si forniscono inoltre indicazioni operative sulle azioni che devono essere messe in campo da tutti i soggetti interessati anche per evitare comportamenti inappropriati e fai-da-te". (ANSA).