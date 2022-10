Al pronto soccorso Perugia ambulatorio codici bianchi-verdi

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia è stato attivato un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti ai quale, in fase di triage, sono stati assegnati codici bianchi e verdi. Consentirà una gestione rapida dei casi a bassa intensità e riduzione del sovraffollamento, in base a quanto annuncia il Santa Maria della Misericordia.

L'Azienda ospedaliera spiega che il nuovo servizio rientra nel piano di riorganizzazione portato avanti dalla Direzione, in accordo con il direttore regionale Salute e Welfare Massimo D'Angelo. L'ambulatorio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Per garantirne il funzionamento la Direzione strategica dell'Azienda ospedaliera ha assunto due medici.

"Dopo il servizio di accoglienza in pronto soccorso - sottolinea il Direttore generale, Giuseppe De Filippis - mettiamo in campo questa nuova e importante azione riorganizzativa a favore dei cittadini con l'attivazione di uno specifico ambulatorio e migliorare, così, la gestione dei pazienti in sala d'attesa".

"Il pronto soccorso è la prima porta di accesso dell'ospedale per patologie acute e gravi - sottolinea il direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Paolo Groff - garantire, quindi, una gestione rapida ed efficace dei codici 'minori' significa un impiego di risorse più appropriato e una migliore organizzazione a garanzia dei pazienti più gravi.

Ricordiamo, inoltre, l'importanza di utilizzare in maniera appropriata il pronto soccorso, un servizio fondamentale per la collettività".

Gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia al 25 ottobre sono stati complessivamente 47.378, in aumento rispetto al 2021 che ha registrato 46.034 ingressi.

L'emergenza-urgenza, indicata dai codici rossi e gialli, nel 2022 rappresenta il 19,9% di tutti i casi trattati al pronto soccorso mentre i codici verdi e bianchi, riguardanti gli accessi non urgenti, corrispondono al 78,9% della casistica (il 67,3 % di essi sono verdi), in linea con la tendenza degli ultimi due anni. (ANSA).