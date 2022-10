Pdl Bori (Pd), "da Europa creativa ad Umbria creativa"

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - "La proposta di Testo unico, che sarà depositata soltanto dopo un percorso di partecipazione con gli operatori culturali, le organizzazioni e le associazioni del settore, si incardina sui principi di tutela, sviluppo, diffusione dei beni, delle attività e dei valori della cultura, che sono in grado di incidere profondamente sugli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica". Così il consigliere regionale del Partito democratico Tommaso Bori ha inquadrato la sua proposta di legge regionale, presentata martedì mattina nella sede della Regione Umbria a Bruxelles.

"Da Europa creativa a Umbria creativa - ha chiarito il consigliere regionale - passando per Bruxelles, dove abbiamo avviato un confronto con Massimiliano Smeriglio relatore del provvedimento in Europa e Brando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento europeo. Europa Creativa è il programma che è stato adottato in via definitiva dal Parlamento europeo lo scorso anno e che investirà 2,5 miliardi di euro nei settori culturali e creativi dell'Ue con un budget quasi raddoppiato rispetto all'esercizio precedente (2014-2020). Si tratta dunque di un primo passo compiuto nell'ottica della massima partecipazione che intendiamo proseguire in Umbria coinvolgendo tutti gli operatori del settore ma anche le forze politiche, perché da questo testo si possano centrare obiettivi comuni. Prima di depositare l'atto saremo a Perugia, Terni e Foligno, nelle prossime settimane, affinché possa emergere un confronto su quello che riteniamo essere una buona base di partenza".

"Il Sistema produttivo culturale e l'impresa creativa, fatto da realtà di qualsiasi dimensione, sia profit che non profit, rappresenta - ha spiegato Bori - una forza vitale della società e dell'economia umbra E' trainante ed ha addirittura un effetto moltiplicatore. Ogni euro investito in cultura, infatti, è in grado di produrre 1,8 di valore. Per questo motivo riteniamo che occorra un quadro normativo aggiornato e sistematizzato rispetto alla contemporaneità e alle nuove esigenze di sviluppo del settore". (ANSA).