Meloni e Bianconi, su rinnovabili Giunta bipolare

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - "Il dibattito e il voto di oggi in Consiglio regionale dimostrano che, su fotovoltaico e fonti rinnovabili, la Giunta continua ad avere atteggiamenti bipolari, a parole si dice a favore ma nei fatti si ostina a difendere scelte restrittive, antieconomiche e antistoriche": a rilevarlo sono in una nota congiunta la capogruppo del Pd Simona Meloni e il consigliere del Misto Vincenzo Bianconi. "Pur di non ammettere gli errori commessi - sottolineano - la Giunta regionale si ostina a difendere il regolamento, fortemente voluto, che limita di fatto lo sviluppo di impianti fotovoltaici nella nostra regione".

"Lo ha dimostrato una volta di più - sostengono Meloni e Bianconi - facendo bocciare dalla maggioranza le nostre due mozioni che, a vario titolo, erano state pensate per affrontare il tema dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili e del caro energia in stretto raccordo con il Governo nazionale, oltre che per favorire lo sviluppo e la realizzazione di impianti fotovoltaici sia in aree agricole che quelle industriali dismesse, portando fino al 100% la percentuale di superficie utilizzabile a tale scopo. Solo facendo mancare il numero legale è stato impedito che fosse approvata la mozione promossa dalla Lega che, nella sostanza, rimarcava tutte le criticità emerse a seguito dell'approvazione del regolamento dello scorso luglio, così come abbiamo noi stessi più volte sottolineato. La Lega dovrà adesso prendere amaramente atto che l'operato della Giunta regionale, in questo caso dell'assessore Roberto Morroni, non può essere messo in discussione e ogni atto di correzione di rotta viene considerato di lesa maestà anche se espresso dall'interno della stessa maggioranza. Ciò che spiace di più è che a fare le spese di questo teatrino messo in scena dalle destre sono esclusivamente i cittadini e le imprese umbre che - concludono Meloni e Bianconi - avrebbero potuto già da oggi avere la certezza che l'Umbria punta davvero a favore il fotovoltaico e lo fa con i fatti e non solo a parole". (ANSA).