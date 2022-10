Infrastrutture, incontro Salvini-Tesei al ministero

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - "In questi tre anni abbiamo dedicato buona parte della nostra azione politica per cercare di risolvere uno dei problemi cardini dell'Umbria: l'isolamento.

Tanti i successi e i risultati, ma vogliamo e possiamo fare di più. Per questo oggi a Roma, insieme al segretario regionale della Lega Virginio Caparvi, ho incontrato il neo Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Matteo Salvini". Lo rende noto - con un post su Facebook - la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Con il Ministro - prosegue la presidente - abbiamo fatto il punto sulla nostra regione, sul lavoro fatto e sui progetti che vogliamo realizzare in futuro e che sicuramente realizzeremo".

Anche il ministro Salvini ha scritto su Twitter: "Al lavoro con la governatrice Donatella Tesei, priorità il lavoro e tante opere pubbliche per migliorare la vita degli umbri". (ANSA).