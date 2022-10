Fisico, in Umbria raggiunto in anticipo nuovo picco Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Ha raggiunto il "massimo in anticipo su quanto previsto" inizialmente, la curva relativa all'aumento dei contagi Covid in Umbria registrati nelle ultime settimane. A dirlo è Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università di Perugia, che analizza l'andamento dell'epidemia attraverso appositi modelli matematici. Secondo il quale "l'altezza del picco è stata significativamente più bassa di quanto atteso".

"Due buone notizie in un colpo solo" sottolinea Gammaitoni su Facebook. Evidenziando che la curva ha raggiunto il massimo "a metà mese anziché a fine mese".

"Sono due buone notizie - afferma ancora il fisico - che, se confermate dai dati dei prossimi giorni (soprattutto sugli ospedalizzati), ci fanno sperare che la quarta ondata si avvii ad una possibile discesa fino ad esaurirsi entro il prossimo mese. Confortati da questo andamento incoraggiante, continuiamo ad usare prudenza con mascherina nei posti chiusi e affollati.

Inoltre - conclude Gammaitoni -, vacciniamoci prima possibile, specialmente le persone fragili". (ANSA).