ExtraCuoca 2022, premiate a Perugia le cuoche vincitrici

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Sono state premiate, a Perugia, nella sede della Camera di commercio dell'Umbria, le vincitrici della seconda edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine", il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal comitato di coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall'Associazione nazionale donne dell'olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della "Federazione Italiana Cuochi" (Fic).

Otto le professioniste della ristorazione premiate per le quattro categorie in gara, oltre a due menzioni speciali, tra le 28 finaliste, che per le loro ricette hanno utilizzato gli oli Evo finalisti del concorso nazionale Ercole Olivario 2022 e che si sono sfidate durante l'animata finale "ai fornelli" presso l'Università dei Sapori di Perugia, preparando le ricette che sono poi state assaggiate e valutate dalla giuria nazionale presieduta da Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione.

Queste le vincitrici di Extra Cuoca 2022: Sezione Antipasti e altre preparazioni 1° Classificata: Andrea Soledad Lopez della regione Molise con la ricetta "Pappone moderno termolese" per la quale ha utilizzato l'olio Evo Piano Degli Ulivi dell'Olivicola Casolana Sezione Primi Piatti 1° Classificata: Munteanu Ionela della regione Piemonte con la ricetta "Sapori autunnali" per la quale ha utilizzato l'olio Redoro Sezione secondi piatti 1° Classificata: Carla Durante della regione Lombardia con la ricetta "Terra e mare" per la quale ha utilizzato l'olio Frantoio Cioccolini Monocultivar Sezione dolci 1° Classificata: Federica Sapienza della regione Campania con la ricetta "Ravece, annurca e conciato: viaggio tra i sapori antichi" per la quale ha utilizzato l'olio Frantoio San Comaio Hirpinia Bio Dop Irpinia Colline dell'Ufita.

A svelare le vincitrici di questa seconda edizione, è stato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria e del Comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario . (ANSA).